وائل حمدي: ظافر العابدين الأنسب لشخصية الدكتور هاشم في "أنف وثلاث عيون"|خاص

كشف المؤلف وائل حمدى، عن أن اختيار الفنان ظافر العابدين لبطولة فيلم "أنف وثلاث عيون" كان الأول بالنسبة إليه والمخرج أمير رمسيس.

وقال “حمدى”، فى تصريح لـ"صدى البلد"، “أثناء كتابتى لسيناريو الفيلم، كنت أرى ظافر العابدين الأنسب لشخصية الدكتور هاشم، وعندما وجدت المخرج أمير رمسيس متفقا معى فى الرؤى سعدت كثيرا؛ لأن ظافر كان بالفعل الأنسب للدور”.

وأوضح المؤلف “ظافر العابدين يقدم الشخصية بشكل مميز، وأتصور أن هذا الدور سيكون نقلة فى تاريخه الفنى”.

فيلم أنف وثلاث عيون

وانتهى تصوير فيلم "أنف وثلاث عيون" منذ ايام قليلة، الذي بدأ صناعه تصويره يوم 23 أغسطس الماضي، وهو من إنتاج Lagoonie Film Production بالتعاون مع Rise Studio.

فيلم أنف وثلاث عيون رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن المتنظر طرحه قريبًا بدور العرض خلال الشهور القليلة المُقبلة من 2023.الفيلم معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام 1972.

تدور الأحداث حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً!

Lagoonie Film Production شركة مصرية أسستها المنتجة شاهيناز العقاد في 2017، وشاركت في إنتاج عدد من الأفلام الناجحة والحاصلة على جوائز من مهرجانات دولية، منها ريش للمخرج عمر الزهيري، أميرة للمخرج محمد دياب، صالون هدى للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، الحارة للمخرج الأردني باسل غندور والفيلم القصير شوكة وسكينة بطولة النجوم منة شلبي، إياد نصار وآسر ياسين. بجانب أفلامها التجارية التي حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً، مثل برا المنهج للمخرج عمرو سلامة، فرق خبرة للمخرج شريف نجيب، والكوميديا العائلية في أعز الولد، بالإضافة لأحدث إنتاجاتها السينمائية فيلم ساعة إجابة للمخرج مصطفى أبو سيف.