عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وائل حمدي: ظافر العابدين الأنسب لشخصية الدكتور هاشم في "أنف وثلاث عيون"|خاص

ظافر العابدين
ظافر العابدين

كشف المؤلف وائل حمدى، عن أن اختيار الفنان ظافر العابدين لبطولة فيلم "أنف وثلاث عيون" كان الأول بالنسبة إليه والمخرج أمير رمسيس.  

وقال “حمدى”، فى تصريح لـ"صدى البلد"، “أثناء كتابتى لسيناريو الفيلم، كنت أرى ظافر العابدين الأنسب لشخصية الدكتور هاشم، وعندما وجدت المخرج أمير رمسيس متفقا معى فى الرؤى سعدت كثيرا؛ لأن ظافر كان بالفعل الأنسب للدور”.

وأوضح المؤلف “ظافر العابدين يقدم الشخصية بشكل مميز، وأتصور أن هذا الدور سيكون نقلة فى تاريخه الفنى”.

أخبار الفن.. حبس فنانة شهيرة 7 سنوات.. حقيقة انفصال طارق صبرى وشيرى عادل.. إسرائيل تسطو على أغنية فنان شهير.. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب

في عيد ميلادها.. أسرار زواج هند صبري.. و25 صورة مثيرة للجدل

قطعت صور الزفاف.. 25 لقطة تجمع أحمد حلمى ومنى زكى وأولادهما الثلاثة

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

فيلم أنف وثلاث عيون

وانتهى  تصوير فيلم "أنف وثلاث عيون" منذ ايام قليلة، الذي بدأ صناعه تصويره يوم 23 أغسطس الماضي، وهو من إنتاج Lagoonie Film Production بالتعاون مع Rise Studio.

فيلم أنف وثلاث عيون رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن المتنظر طرحه قريبًا بدور العرض خلال الشهور القليلة المُقبلة من 2023.الفيلم معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام 1972.

تدور الأحداث حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً!

Lagoonie Film Production شركة مصرية أسستها المنتجة شاهيناز العقاد في 2017، وشاركت  في إنتاج عدد من الأفلام الناجحة والحاصلة على جوائز من مهرجانات دولية، منها ريش للمخرج عمر الزهيري، أميرة للمخرج محمد دياب، صالون هدى للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، الحارة للمخرج الأردني باسل غندور والفيلم القصير شوكة وسكينة بطولة النجوم منة شلبي، إياد نصار وآسر ياسين. بجانب أفلامها التجارية التي حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً، مثل برا المنهج للمخرج عمرو سلامة، فرق خبرة للمخرج شريف نجيب، والكوميديا العائلية في أعز الولد، بالإضافة لأحدث إنتاجاتها السينمائية فيلم ساعة إجابة للمخرج مصطفى أبو سيف.

الفنان ظافر العابدين المخرج أمير رمسيس أنف وثلاث عيون فيلم أنف وثلاث عيون وائل حمدى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

300 جنيه| تحرك مفاجئ في سعر الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

مفيش مدارس وأمطار تصل لحد السيول بهذه المحافظات| مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

محمد صلاح: تريزيجيه أفضل من مرموش.. والشناوي أنقذ المنتخب

مفاجأة .. موديست يطالب بفسخ عقده مع الأهلي

«الصليبي الثالث» يطارده| رعب في الأهلي من تجدد إصابة أكرم توفيق.. ماذا حدث؟!

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

موضوعات متعلقة

في عيد ميلادها.. أسرار زواج هند صبري.. و25 صورة مثيرة للجدل

كتبت وصيتي.. فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب طبيب نسي إبرة في جسمها

وائل حمدى يكشف عن تفاصيل الاتفاق على تقديم فيلم أنف وثلاث عيون

إسرائيل دولة إرهابية.. شريهان تدين العنف ضد الفلسطينيين

في ذكراه.. مسيرة شرير السينما حسن البارودي

في عيد ميلاده.. سر اسم قيس عبد الفتاح وعلاقته بـ ليلى

عمرو دياب يغني يا قمر بحفل دبي قبل طرحها.. ويتبرع لـ فلسطين

في ذكراها.. شاهد طقوس سعاد مكاوي خلال شهر رمضان وسبب وفاتها

ترشيحاتنا

«المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة»: نشعر بالخجل ونطالب بوقف إطلاق النار في فلسطين

تسهيل دخول المصابين والمرافقين الفلسطينيين وإعفائهم من رسوم العبور.. شاهد

بيان عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن الاستهداف الإسرائيلي لـ المستشفي الإندونيسي

وزير التعليم: الثانوية العامة الجديدة ستهتم بريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي في مقرراتها

يونيسف: مطلوب وقف إطلاق النار في غزة فورا لإيصال المساعدات ودعم الأطفال

الساعات الأخيرة|البترول تحذر من مضاعفة فاتورة الغاز المنزلي.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل اللازانيا زي المحلات

لن تتخيلوا شكل نجوي ابراهيم بعد اصابتها بالسرطان

في عيد ميلادها.. أسرار زواج هند صبري.. و25 صورة مثيرة للجدل

شاهد تطورات العروسة باربي.. تمارس حياة الأمومة مع أطفالها

فيديو

الطبيب نسي “إبرة” بداخلي.. فنانة شهيرة تكشف تعرضها لخطأ طبي من 16 عاما

موعدها في مصر.. ظاهرة النينيو المناخية تضرب عدة دول وتهدد الأرواح

مفاجأة تنتظر الدولار وارتفاع كبير في الذهب | تفاصيل

تعطيل الدراسة.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. ماذا سيحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ