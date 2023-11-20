حدث تاريخي في الدوري الألماني.. مدربة تشرف على تمرينات نادي يونيون برلين

أصبحت ماري لويس إيتا أول سيدة تعمل مدربة في الدوري الألماني البوندسليجا، بعدما شاركت في الإشراف على تدريب نادي يونيون برلين، باعتبارها المدربة المساعدة للمدرب المؤقت ماركو جروته.

واكتفت إيتا، 32 عاما، بمتابعة حصة المران اليوم الإثنين، لكنها شاركت في بعض التدريبات بالكرة.

وخاض يونيون أول حصة مران له خلال فترة التوقف الدولي، منذ توصله لاتفاق بالتراضي مع مدربه السابق أورس فيشر للرحيل عن منصبه الذي تولاه قبل 5 أعوام.

وجاء الاستغناء عن فيشر بعد إخفاق الفريق في تحقيق أي انتصار خلال 14 مباراة متتالية، وتراجعه إلى قاع جدول ترتيب الدوري الألماني.

وأوضح النادي أن ماركو جروته مدرب فريق تحت 19 عاما، سيتولى تدريب الفريق الأول مؤقتا حتى إشعار آخر.

وكان جروته يتولى منصب المدير الفني لفريق الشباب تحت 19 عاما في يونيون برلين، وكانت تساعده إيتا، الفائزة بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريق توربين وبوتسدام في 2010.

وكانت إيتا قد انضمت إلى يونيون برلين في يوليو الماضي، وبدأت مشوارها التدريبي مع فريق تحت 15 عاما بنادي فيردر بريمن وكانت ضمن الجهاز الفني لعدة منتخبات فئات عمرية بألمانيا.

وغاب المدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي عن مران يونيون برلين بسبب الإصابة في الفخذ، كما غاب المهاجم ديفيد داترو فوفانا بسبب مشكلة في الأسنان.