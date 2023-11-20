عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل صوت وصورة .. تعرف على القنوات الناقلة وموعد الحلقة 29

صوت وصورة
صوت وصورة

تصدرت الحلقة 29 من مسلسل «صوت وصورة» بطولة حنان مطاوع، ترند مؤشر محرك البحث جوجل، قبل عرضها على منصة «watch it»، وقبل عرضها على شاشة قناة dmc، وشهدت الحلقة الـ 28 العديد من الأحداث المثيرة، يتشوق الجمهور لمعرفة أحداث المسلسل، والذي يحقق نسب مشاهدة مرتفعة منذ بدء عرض أولى حلقاته.

 

عرضت اليوم الحلقة الـ 28 من مسلسل صوت وصورة بطولة الفنانة حنان مطاوع، وذلك على قناة DMC وDMC دراما، وتطورت أحداث العمل، وهربت ماجدة ـ ناردين فرج خارج البلاد.

 

قاتل عصام الصياد في مسلسل صوت وصورة

شهدت الحلقة الـ 28 العديد من الأحداث، ومن أبرزها ظهور مستندات تدين ماجدة ـ ناردين فرج في قضايا رشوة من جهات كبيرة، وبعد أول جلسة تحقيق اختفت ماجدة وهربت خارج البلاد، وحاولت نرمين ـ نجلاء بدر تعتذر لـ رضوى ـ حنان مطاوع بعد زيارتها لها في السجن وأنها تطلب منها أن تسامحها بسبب تشويه صورتها على السوشيال ميديا، وتعتبر ماجدة ـ ناردين فرج محل شك لقتل عصام الصياد ـ مراد مكرم.

 

عدد حلقات مسلسل صوت وصورة 

مسلسل صوت وصورة مكون من 30 حلقة، ومنذ عرض أول حلقة بالعمل حقق نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح تريند وتساؤل الجمهور حول رضوى ـ حنان مطاوع وقاتل عصام الصياد ـ مراد مكرم، وبعد عرض الحلقة الأولى أشاد الجمهور بواقعية العمل وعدم مط الأحداث.

 

مسلسل صوت وصورة

ضم مسلسل صوت وصورة عددا كبيرا من النجوم أبرزهم: حنان مطاوع، نجلاء بدر، ناردين فرج، صدقي صخر، وليد فواز، عمرو وهبة، رامي الطمباري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب ( توبة) ومن إنتاج أروما استديوز.

مسلسل صوت وصورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من والدة هنا الزاهد بعد طلاقها من أحمد فهمي

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

عرض رسمي.. أحمد فتوح ينتقل إلى هذا النادي في يناير

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

ممثل أمريكي شهير يطالب بإبادة الفلسطينيين ويرفض وقف إطلاق النار في غزة

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

عرض عسكري أثار رعب تل أبيب| صحيفة عبرية تكشف ذعر إسرائيل من ما كشفه المرشد الإيراني

محمد صلاح: تريزيجيه أفضل من مرموش.. والشناوي أنقذ المنتخب

موضوعات متعلقة

مصرية .. شاهيناز تطرح أحدث اغنياتها على يوتيوب

غدا.. مصطفى خاطر ينتهي من تصوير مسلسل البيت بيتي 2

مش هقدر أنساها.. سميرة أحمد تحيي ذكرى وفاة شقيقتها خيرية

"مش عارفة امشي".. نجلاء بدر تكشف تفاصيل تعرضها لإصابة في "وتر أكيليس"|خاص

بعد نقله للمستشفى.. تطورات الحالة الصحية للفنان جمال عبد الناصر

صعيدية .. تفاصيل دور هاجر الشرنوبي في مسلسل العودة

تعرف على موعد طرح فيلم شماريخ في السينمات

يضم نجوم الزمن الجميل .. تفاصيل ومواعيد متحف الفن المصري واستقباله للجمهور

ترشيحاتنا

منتظرين رد حماس.. الاحتلال الإسرائيلي يعطي الضوء الأخضر لصفقة الأسرى

مكانها وطريقة اختطافها.. أول تعليق من مالك السفينة المحتجزة لدي الحوثيين

مران الأهلي| الفريق يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة ميدياما

إسرائيلية أم لا|التفاصيل الكاملة للغز السفينة المختطفة..تل أبيب تنكر عارها.. ما الحقيقة؟

جيلي جيومتري C الكهربائية الشكل الجديد في مصر .. بهذا السعر

شاهد .. نجلاء بدر قبل وبعد عمليات التجميل تثير الجدل بالسوشيال ميديا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور أول حالة إصابة بـ مرض زومبي الغزلان في أمريكا..ما مدى خطورته؟

بسبب كتابه عن حكم النبي محمد .. رسائل نادرة متبادلة بين الإمام محمد عبده والروائي الروسي تولستوي

شاهد .. نجلاء بدر قبل وبعد عمليات التجميل تثير الجدل بالسوشيال ميديا

لن تصدق.. 3 فوائد ل التلبينة

فيديو

تفاصيل استقبال وزير الصحة أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

البسوا خريفي.. تقلبات جوية في مصر وهذا موعد استقرار الطقس

من أجل صلاح.. ماذا فعل جمهور ليبيريا خلال مباراة مصر وسيراليون؟

الطبيب نسي “إبرة” بداخلي.. فنانة شهيرة تكشف تعرضها لخطأ طبي من 16 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ