مسلسل صوت وصورة .. تعرف على القنوات الناقلة وموعد الحلقة 29

تصدرت الحلقة 29 من مسلسل «صوت وصورة» بطولة حنان مطاوع، ترند مؤشر محرك البحث جوجل، قبل عرضها على منصة «watch it»، وقبل عرضها على شاشة قناة dmc، وشهدت الحلقة الـ 28 العديد من الأحداث المثيرة، يتشوق الجمهور لمعرفة أحداث المسلسل، والذي يحقق نسب مشاهدة مرتفعة منذ بدء عرض أولى حلقاته.

عرضت اليوم الحلقة الـ 28 من مسلسل صوت وصورة بطولة الفنانة حنان مطاوع، وذلك على قناة DMC وDMC دراما، وتطورت أحداث العمل، وهربت ماجدة ـ ناردين فرج خارج البلاد.

قاتل عصام الصياد في مسلسل صوت وصورة

شهدت الحلقة الـ 28 العديد من الأحداث، ومن أبرزها ظهور مستندات تدين ماجدة ـ ناردين فرج في قضايا رشوة من جهات كبيرة، وبعد أول جلسة تحقيق اختفت ماجدة وهربت خارج البلاد، وحاولت نرمين ـ نجلاء بدر تعتذر لـ رضوى ـ حنان مطاوع بعد زيارتها لها في السجن وأنها تطلب منها أن تسامحها بسبب تشويه صورتها على السوشيال ميديا، وتعتبر ماجدة ـ ناردين فرج محل شك لقتل عصام الصياد ـ مراد مكرم.

عدد حلقات مسلسل صوت وصورة

مسلسل صوت وصورة مكون من 30 حلقة، ومنذ عرض أول حلقة بالعمل حقق نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح تريند وتساؤل الجمهور حول رضوى ـ حنان مطاوع وقاتل عصام الصياد ـ مراد مكرم، وبعد عرض الحلقة الأولى أشاد الجمهور بواقعية العمل وعدم مط الأحداث.

مسلسل صوت وصورة

ضم مسلسل صوت وصورة عددا كبيرا من النجوم أبرزهم: حنان مطاوع، نجلاء بدر، ناردين فرج، صدقي صخر، وليد فواز، عمرو وهبة، رامي الطمباري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب ( توبة) ومن إنتاج أروما استديوز.