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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منتظرين رد حماس.. الاحتلال الإسرائيلي يعطي الضوء الأخضر لصفقة الأسرى

الأسري الإسرائيليين
الأسري الإسرائيليين

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن الاحتلال الإسرائيلي أعطي الضوء الأخضر لصفقة الأسرى، وهم الآن بانتظار رد حركة حماس.

وعلى جانب آخر، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية تقنع إسرائيل بالذهاب إلى صفقة مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس مقابل إطلاق سراح المزيد من الأسرى الإسرائيليين.

وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة وعدت الوسطاء قبل يومين بإقناع إسرائيل بالاستمرار في اتجاه الصفقة مع حماس، مقابل ذلك تريد واشنطن الضغط على حماس لزيادة عدد الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم.

وقال عضو المكتب السياسي لـ حركة حماس عزت الرشق، اليوم الأثنين، إنه لا صحة لما ذكرته بعض وسائل الإعلام منسوباً لمصادر بالحركة بشأن التوصل لصفقة تبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلي.

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