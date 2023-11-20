نجلاء بدر: أقبل أدوار الأمومة لأني لم أعش هذا الأمر في الحقيقة

أكدت الفنانة نجلاء بدر، أنها تقبل أدوار الامومة لأنها لم تعش هذا الأمر في الحقيقة، مضيفة أن زوجي العوض دائما، ويقف بجواري.



وأضافت نجلاء بدر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أنه جوزي دمه خفيف وحنين وكريم الأخلاق، وانا ضد تبني الأطفال ومع فكرة كفالة اليتيم.

وتابعت نجلاء بدر، انه مكونتش متوقعة نجاح مسلسل صوت وصورة ، وأتمنى تقديم أعمال فنية في موسم رمضان، ولكني ادقق في ادواري المستقبلية.

https://fb.watch/orphXWzuNe/?mibextid=Nif5oz