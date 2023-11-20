الموافقة على نقل مباراة الزمالك وسوار .. تفاصيل

اجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مساء اليوم الإثنين لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالنادي، واتخاذ بعض القرارات الهامة.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك عن طريق أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي :" الموافقة على نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع فريق نادي سوار بطل غينيا التي كان مقرر اقامتها بكوت ديفوار لتقام بالقاهرة يوم 3-12-2023.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكون فدرالية الأفريقية.