برلماني: مصر لن تكون جزءا من صفقة القرن

قال النائب ضياء داوود، عضو مجلس النواب، إن جلسة مجلس النواب المقبلة استثنائية، والقضية المطروحة فيها هي السيناريوهات المرتقبة حول الانفجار على الحدود المصرية أو الأردنية، وفي حال قدوم رئيس الوزراء لن يكون إلا هناك خطاب واحد وصريح أمام المخاوف وفقا للحدود التي تحدث بها الشعب المصري أكثر من مرة.

برلماني يتحدث عن ملف تهجير الفلسطينيين

وأضاف "داوود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن الشعب المصري رفض أولا كافة أشكال التهجير للشعب الفلسطيني سواء داخل الأراضي المحتلة أو الحدود المصرية لأنه لن يتم قبول نكسة جديدة بعد 100 عام من النكسة الأولى، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن الجيش المصري والدولة المصرية التي ناضلت من أجل آخر حبة رمل لتحرير وطنها أن تقبل مخطط شرذمة من الإسرائيليين الذين فشلوا في تحقيق الأمر بمواجهات عسكرية أن يتم باتفاقيات.

وتابع عضو مجلس النواب، أن العقيدة الوطنية للقوات المسلحة هي صمام أمان أن أي سيناريوهات تحت أي شكل من الأشكال أو أي ضغوط لا يمكن أن ترتبط بأي شكل من أشكال الارتباط أن تكون بأي شكل مقابل أموال لقبول تصفية القضية الفلسطينية على حساب التراب الوطني المصري.

واستكمل، أن مصر ليست جزء من صفقة قرن سواء في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل، موضحا أن بعض التقارير الأوروبية تتحدث أن هناك صفقة مقابل 10 مليار دولار كجزء مبدئي مقابل التهجير، ويجب على رئيس الوزراء أن يصرح رسميا لمجلس الشعب أن كل ذلك أضغاث أحلام وليست حقيقة، وهذا يجب أن يجدد يوميا ليعلمه القاصي والداني في الداخل والخارج.