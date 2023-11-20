خلال عام سنبيدهم جميعًا.. أغنية صادمة لأطفال إسرائيليين عن غزة على الهواء|شاهد

يبدو أن الاحتفال بيوم الطفل العالمي في إسرائيل ذات طابع خاص من نوعه، حيث يتم فيه زرع الكراهية والعنف والأكاذيب في نفوس الأطفال الإسرائيليين.

من أثير هيئة البث الإسرائيلية الرسمية وحساباتها في مواقع التواصل، انتشر مقطع فيديو صادم يوثق أغنية لأطفال إسرائليلي تعليقًا على الأوضاع في غزة.

“في السنة القادمة، لن نبقي هناك شيئاً، وسنعود آمنين إلى بيوتنا خلال عام، سنبديهم جميعاً، ونعود بعدها لحرث حقولنا، وسنذكر جميعهم، يا أصحاب الخصال الجميلة” كانت هذه أبرز كلمات الأغنية التي صدحت بها أصوات أطفال إسرائيليين.

بعد وقت قصير من نشرها، أثارت الأغنية موجة من الانتقادات لتقوم هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بتدارك فداحة الكلمات وتحذفها سريعًا.

حملت الأغنية الإسرائيلية عنوان "الصداقة" لكن وصفها العديد من المعلقين العرب والأجانب على مواقع التواصل لا سيما "إكس" “تويتر” سابقًا، بأغنية "الموت".

سنرى العالم كيف نبيد اليوم أعدائنا!

شملت كلمات الأغنية الإسرائيلية هذه الكلمات التي تحث على استمرار العنف: “نحن جيل الإنتصار، على شاطىء غزة يهبط ليل خريفي، تمزقها طائراتنا إربا إرباها هو جيشنا يعبر الحدود ليقضي على حاملي الصليب المعقوف، في السنة القادمة، لن نبقي هناك شيئاً، وسنعود آمنين إلى بيوتنا خلال عام، سنبديهم جميعاً، ونعود بعدها لحرث حقولنا، وسنذكر جميعهم، يا أصحاب الخصال الجميلة الطاهرة، لأن صداقة كهذه إلى الأبد، لن تدع قلوبنا تنسى، حب مقدس بـ الـ د م ا ء، ستحيي أولادنا من جديد، والآن انتهت الكلمات، وبقيت أرواحنا تصرخ، ليس فقط روحنا تتوق، لأن روحنا اليوم تقاتل أيضًا، شعب واحد، شعب مخلد إلى الأبد، شعب مخلد إلى الأبد، لن نتوقف في الحفاظ على بيتنا، لن نصمت، وسنرى العالم كيف نبيد اليوم أعدائنا، وسنذكر أصحاب الخصال الجميلة الطاهرة، لأن صداقة هكذا كالأبد، لن تدع قلوبنا تنسى، حب مقدس بالدماء”.

يذكر أن عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة وصل إلى أكثر من 12 ألفا جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة والمتواصلة، بينهم أكثر من 4600 طفل.