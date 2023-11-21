ياسمين عز تتوجه لنقابة الإعلاميين لتقنين أوضاعها

في إطار حرص قناة إم بي سي مصر علي التعاون المثمر والبناء مع نقابة الإعلاميين وممارسة إعلامييها الإعلام بطريقة قانونية، توجهت الإعلامية ياسمين عز الي مقر نقابة الإعلاميين بجاردن سيتي اليوم الاثنين الموافق ٢٠ نوفمبر وذلك لتقديم أوراق تقنين أوضاعها القانونية وحصولها علي عضوية النقابة.



وأعرب نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة عن ترحيبه بهذه الخطوة وقال إنها بداية لمزيد من التعاون مع قناة إم بي سي مصر لتقديم رسالة إعلامية هادفة و صادقة للمتلقي العربي والمصري .



وأكد نقيب الإعلاميين على أن قناة إم بي سي مصر هي إحدي الوسائل الإعلامية المهمة للمشاهد المصري وهي شريك أساسي وقوي في المنظومة الإعلامية المصرية.



ومن جانبه اكد مصدر مسئول بقناة إم بي سي أن القناة تحرص دائما علي التواصل مع المؤسسات والهيئات الإعلامية المصرية وتقدر الدور الذي تلعبه نقابة الإعلاميين في ضبط المشهد الإعلامي بجانب حفاظها علي حقوق أعضائها.