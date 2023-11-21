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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو: الحرب على غزة لن تتوقف حتى عودة المحتجزين

نتنياهو
نتنياهو

 قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان الحرب الإسرائيلية في غزة مستمرة ولن تتوقف حتى عودة المحتجزين إلى بيوتهم وأيضا تدمير حركة حماس وضمان عدم وجود أي تهديد آخر من غزة.

وأضاف نتنياهو في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، أنه التقى مع مجلس الحرب بعائلات المحتجزين وقال لهم إن “استعادتهم مهمة مقدسة وأنا ملتزم بها”.

واستشهد 17 فلسطينيا وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، بعد منتصف الليل، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن الاحتلال استهدف منزلا داخل مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 17 مواطنا وإصابة آخرين بينهم أطفال ونساء.

وفي وقت سابق استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم الصحفية آلاء طاهر الحسنات جراء قصف منزل عائلتها في مدينة غزة، والصحفية آيات خضورة، إثر قصف منزلها في بيت لاهيا شمال القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء الإثنين، ارتفاع عدد الشهداء إلى 12ألفًا و916 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 32850 شخصا، منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية، في السابع من أكتوبر الماضي.

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