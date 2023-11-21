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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أطفال فلسطينيين يصلون أبوظبي للعلاج بمستشفيات الإمارات

جانب من عملية الوصول
جانب من عملية الوصول

 

وصلت اليوم الثلاثاء الطائرة الثانية التي تحمل علــى متنها عدداً من ‏الأطفال الفلسطينيين وأُسرِهم الي مطار أبوظبي الإماراتي.

يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس الاماراتي ‏الشيخ محمـد بن زايد بعلاج 1000 طفل فلسطيني، برفقة أسرهم، من ‏قطاع غزة في مستشفيات دولة الإمارات‎. ‎

وحطّت الطائرة القادمة من مطار العريش في جمهورية مصر ‏العربية، في مطار أبوظبي، وتحمل على متنها الأطفال الذين هم في ‏أمسّ الحاجة للمساعدة الطبية ممن يعانون إصابات وحروقاً شديدة، ‏ومرضى سرطان يحتاجون إلى علاج حثيث‎.‎

 

وكان قد استقبل مطار أبوظبي السبت اولي الطائرات  والتي تحمل على متنها 15 شخصاً من الأطفال وعائلاتهم، في إطار مبادرة  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات بعلاج ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة في مستشفيات دولة الإمارات.

وتحمل الطائرة على متنها الأطفال الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة الطبية ممن يعانون إصابات وحروق شديدة، ومرضى سرطان يحتاجون إلى علاج حيث بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الإماراتية وام.


ومن جانبها؛ فقد أكدت مها بركات مساعد وزير الخارجية لشؤون الصحة انه تم تخصيص مساعدات بمبلغ وقدره عشرون مليون دولار، بجانب إقامة مستشفى ميداني متكامل داخل قطاع غزة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3".

كما أرسلت دولة الإمارات 51 طائرة تحمل على متنها 1400 طن من المساعدات الغذائية والصحية ومواد الإيواء بالتنسيق مع المنظمات الدولية مثل برنامج الأغذية العالمي.
 

الأطفال الفلسطينيين أبوظبي الرئيس الإماراتي محمد بن زايد

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