عماد خليل يكشف تفاصيل مناقشة البرلمان طلبات إحاطة بشأن منع محاولات تهجير الفلسطينيين

قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، إن جلسة اليوم تعتبر أول جلسة فيها أدوات رقابية فى دور الانعقاد الرابع، بحضور رئيس الوزراء شخصيا، لأهمية الموضوع وهو منع التهجير القسري للفلسطينيين والحفاظ على أرض سيناء والتدبير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لإيصال المساعدات إلى الأشقاء فى فلسطين.

وأضاف عماد خليل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN"، أن الهدف أيضا من الجلسة إيضاح الموقف المصري للرأى العام الداخلي والخارجي.

وأوضح أن هناك 16 طلب إحاطة من 16 نائبا من انتماءات مختلفة من الأغلبية والمعارضة وأحزاب مختلفة، مثل: حزب العدل وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والوطن والوفد وغيرهم، حيث إنهم يتخذون موقفا موحدا وهو منع التهجير.