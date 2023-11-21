العربي الناصري: مصر تدعم القضية الفلسطينية شعبا وحكومة.. وترفض التهجير القسري

قال الدكتور محمد العربي رئيس الحزب العربي الناصري - أحد أعضاء تحالف الأحزاب المصرية- إن الدولة المصرية تدعم القضية الفلسطينية شعبا وحكومة، مشددا علي أن مصر ترفض بشدة التهجير القسري لأهالي غزة.

وأوضح "أبو العلا"، أن مصر قدمت مساعدات لفلسطين منذ العدواني الإسرائيلي الغاشم، مؤكدا أن مصر تقف بجانب الشعب الفلسطيني، وأن قضية فلسطين محفورة في وجداننا منذ المرحلة التي أعقبت حرب 73.

ورفض رئيس الحزب العربي الناصري، المزايدات على الدولة المصرية، قائلا :" لا يمكن المزايدة على الدور المصري فى القضية الفلسطينية سواء من خلال المطالبة بالوصول لحل عادل بحل الدولتين فى مختلف المحافل الدولية أو من خلال مساندة الأشقاء فى تخطي اعتداءات وانتهاكات قوات الاحتلال من خلال تقديم الدعم الإنساني لهم.

وأوضح أن موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخليا أو بالتهجير خارج أراضيهم، لاسيما إلى الأراضي المصرية في سيناء، مشيرة إلى أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة.