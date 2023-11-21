"مقبرة جماعية".. مناشدة عاجلة من المستشفى الأندونيسي بغزة

كشف رئيس قسم التمريض بالمستشفى الإندونيسي، اليوم الثلاثاء، أخر التطورات هناك؛ مشيرا إلى أن المستشفى تحول من مركز لتقديم الخدمات الطبية إلى مقبرة جماعية.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، قال المسؤول الفلسطيني، إنه: " 60 جثة أمام ثلاجات الموتى وسنقوم بدفنها في أي فناء داخل المستشفى".

وأضاف أن "الجثث موجودة في كل الأقسام وفقدنا الكثير من الأرواح بسبب نقص المستلزمات".

وناشد بضرورة بالإخلاء الفوري للمرضى والجرحى والطاقم الطبي في المستشفى.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت أن 200 مريض تم إجلاؤهم، الاثنين، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من المشفى إلى جنوب القطاع.



وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة لوكالة فرانس برس إن 200 شخص تم إجلاؤهم من المستشفى الإندونيسي في جباليا إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوب القطاع.

وفي وقت سابق، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس جيبرييسوس،إنه يشعر "بالفزع" من الهجوم على المستشفى الإندونيسي في غزة، والذي قال إنه أدى إلى مقتل 12 شخصا، بينهم مرضى، وذلك نقلا عن تقارير لم يحددها.



وأضاف على منصة التواصل الاجتماعي إكس "ينبغي ألا يتعرض العاملون في مجال الصحة والمدنيون لمثل هذا الرعب أبدا، وخاصة أثناء وجودهم داخل مستشفى".