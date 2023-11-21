الجمعة .. طارق الشناوي ضيف أسما إبراهيم فى " حبر سرى "

يحل الناقد الفنى طارق الشناوى ضيفا على برنامج “حبر سرى” مع الإعلامية أسما إبراهيم يوم الجمعة المقبلة فى تمام الساعة العاشرة مساءً على شاشة القاهرة والناس.

وفى سياق متصل تحل الفنانة صفية العمري ضيفة على برنامج «حبر سري» ، الخميس المقبل الذي يذاع عبر شاشة القاهرة والناس.

ومن المفترض أن تكشف خلاله عن الكثير من التفاصيل المثيرة حول حياتها الخاصة والفنية خاصة بعد اختفائها لفترة طويلة عن الساحة.

وأعلنت الصفحة الرسمية لشاشة القاهرة والناس عن استضافة الفنانة صفية العمري عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، قائلة: «استنوا النجمة الكبيرة صفية العمري في حلقة مميزة من حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم الخميس 23 نوفمبر الساعة 10 مساء على القاهرة والناس.

يذكر ان اشتهرت صفية العمري بتقديم الأدوار الأرستقراطية، وقصص الهوانم، وأولاد الذوات، خاصة دوريها في مسلسل هوانم جاردن سيتي، ليالي الحلمية.

قبل التحاقها بمجال التمثيل عملت صفية العمري في مجال الصحافة، واستمرت لمدة أسبوعين فقط.

تقدمت الفنانة صفية العمري بعدها لاختبار اختيار المذيعات وعندما نشرت صورتها في مجلة (آخر ساعة) شاهدها المنتج رمسيس نجيب، وقابلت المخرج حسين كمال الذي كان يبحث بدوره عن بطلة شابة؛ للمشاركة في فيلم "العذاب فوق شفاه تبتسم".