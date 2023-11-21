اختتام فعاليات برنامج تدريبي عن "الإدارة الجامعية والقيادة" بجامعة عين شمس

اختتم مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس فعاليات الدورة العاشرة من البرنامج التدريبي "الإدارة الجامعية والقيادة "، وهو البرنامج المؤهل لشغل وظيفة عميد كلية أو معهد بالجامعات المصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، واشراف الدكتورة نيفين عاصم مدير المركز.



ويستهدف البرنامج التدريبي تنمية المهارات القيادية والإدارية لأعضاء هيئة التدريس مثل الجوانب القانونية والمالية فى الأعمال الجامعية وكيفية تنمية الموارد الذاتية.

كما يتطرق البرنامج لكيفية اتخاذ القرار باستخدام الطرق والأساليب الكمية وبناء الخطة الاستراتيجية للمؤسسة ، وأهمية الإبتكار فى الأوساط الأكاديمية وتأثيره على التصنيف الدولي للجامعات .

وقام بالتدريب فى الدورة العاشرة من البرنامج التدريبي نخبة متميزة من المدربين المتخصصين فى هذا المجال وهم، الدكتور محمد صافى، أستاذ القانون الدولى وعميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، والدكتور ممدوح عبد العليم، الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة ومستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب للأنشطة الطلابية، والدكتور محمد عبد العزيز ، عميد المعهد العالى للدراسات التعاونية والإدارية، والدكتورة نوران محمد فتحي الغندور، أستاذ الأمراض الباطنة و الغدد و السكر بكلية الطب جامعة القاهرة والمدرب الدولى المعتمد، والدكتور جلال حسن جلال الدين، أستاذ نظم المعلومات والوكيل الأسبق لكلية الحاسبات بجامعة القاهرة والجامعة الامريكية والمدرب الدولي المعتمد.

وأشاد المتدربين بأهمية هذا البرنامج التدريبي لصقل المهارات الإدارية والقيادية اللازمة لشغل وظيفة عميد كلية بالجامعات المصرية.

وتم تنفيذ برنامج الدورة التدريبية بمقر مركز التدريب والتطوير بالدور الأول بالمدينة الجامعية.