رئيس برلمانية حزب النور: التهجير القسري لأهالي غزة إعلان حرب

أكد أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن التهجير القسري لأهالي غزة جريمة حرب مكتملة الأركان، وبمثابة إعلان حرب على دول الجوار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لنظر 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطيين من قطاع غزة.

ودعا إلى ضرورة اتخاذ كل الخطوات لدعم الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى فتح المعبر من الجانب المصري، واستقبال الجرحي والأطفال وتقديم المساعدات.

وقال: نعرف أننا ندفع الثمن كدولة ولكن تهون كل الأثمان أمام فلسطين"، متابعا: "لو ذهبنا مع الحق نعم نخسر".

وتابع: "كلمتين خلاصتهم لا للتهجير ونقف نجن والقيادة السياسية ولاشعب المصري أمام محاولات التهجير من المحتل المغتصب ما حدش يقول افتحوا المعبر المعبر مفتوح، نخسر ولكننا مع الحق وتهون كل الأثمان من أجل فلسطين".