متحدث حملة المرشح الرئاسي فريد زهران: نرفض تهجير الفلسطينيين ونقدم لهم كل الدعم

كشف معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، تفاصيل الجولات والمؤتمرات الأخيرة، قائلا: الحزب نظم عددا كبيرا من الجولات والمؤتمرات بدأت في محافظة المنوفية بمسقط رأس المرشح ثم مؤتمر في الإسكندرية ثم الفيوم و3 مؤتمرات في محافظة أسيوط، بالإضافة إلى بدرشين.



وأكمل “معتز الشناوي”، خلال مداخلته هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى،: سنكمل غدا باقي الجولات وسنتواجد في إدفو وتعقد مؤتمرا في وسط أسوان، مشيرا إلى أن فريد زهران كان من أوائل المصريين الداعمين للقضية الفلسطينية، فقد تم اعتقاله بسبب هذا الأمر في سبعينيات القرن الماضي.



وأضاف أن رؤية الحملة تكمن في الدعم الكامل للقضية الفلسطينية ورفض فكرة التهجير لأن هذا الأمر سيؤدي إلى إجهاض القضية الفلسطينية وتصفيتها بالكامل.

واسترسل: فيما يخص ملف الصناعة والصادرات، فإن لدينا رؤية اقتصادية محددة نطالب فيها بتخارج أجهزة الدولة من القطاعات الاقتصادية غير الاستراتيجية وإعادة فتح المجال أمام مجال القطاع الخاص دون مزاحمة من أجهزة الدولة مع إشراك الملكية العامة".