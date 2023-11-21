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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لجنة تجديد شهادة الأيزو 9001 تراجع نظام وملفات الجودة بجامعة بني سويف

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم ، المهندس ممدوح فتحي كبير المراجعين بشركة "كوالتي ميدل ايست " المانحة لشهادة الأيزو 9001، وذلك على خلفية زيارة الشركة للجامعة لمراجعة إجراءات تطبيق النظام والملفات الخاصة بالجودة بمختلف الإدارات العامة بالجامعة طبقا لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية، وذلك بحضور الدكتورة هبة عاطف مدير مركز ضمان الجودة، والدكتورة عبير سيد معوض نائب مدير المركز، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة.

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وأكد رئيس الجامعة، أهمية تطبيق معايير الجودة والاعتماد في كافة كليات ومراكز وإدارات الجامعة، من أجل ضمان جودة الخدمة المقدمة بكل إدارة، وكذلك جودة العملية التعليمية بالكليات للتأهيل للحصول على الاعتماد القومي والدولي لما له من دور فعال في تحسين مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية وكذلك في جذب المزيد من الطلاب الوافدين، لافتاً إلى أن اللجنة سوف تقوم بمراجعة كافة الملفات والوثائق المطلوبة على مدار يومين.

وأشارت الدكتورة هبة عاطف إلى أن شهادة الأيزو 2015 :9001 هي مواصفة دولية في نظم إدارة الجودة ومدتها 3 سنوات ويتم متابعتها سنويا، وهي إحدى شهادات الاعتماد الدولية التابعة للمؤسسة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) ومقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا.
 

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