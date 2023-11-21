أحمد حسن يزف خبرا سارا للجماهير المصرية عن أحمد حجازى

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن استعدادا احمد حجازي للمشاركة مع اتحاد جدة ..



وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك:"جريدة الرياضية السعودية: أحمد حجازي أصبح جاهزا للمشاركة مع اتحاد جدة في مباراتي أجمك الأوزبكي وسباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا يومي27 نوفمبر و4 ديسمبر".



تاريخ إصابة أحمد حجازي

يذكر أن أحمد حجازي أصيب بقطع كامل في الرباط الصليبي، قبل 160 يومًا تقريبًا؛ ما دفع الاتحاد إلى إسقاط اسمه منكشوفات الفريق الأول لكرة القدم.

ومن المنتظر أن يكون حجازي جاهزًا لمنافسات كأس العالم للأندية، ديسمبر المقبل.