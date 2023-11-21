محافظ الفيوم يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركز إطسا

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ، بجولة ميدانية موسعة، تفقد خلالها عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الجاري تنفيذها بقري مركز إطسا، للوقوف على سير العمل، ومعدلات التنفيذ بتلك المشروعات، وتذليل العقبات، للانتهاء من كافة المشروعات في مواعيدها المحددة، لخدمة المواطنين.

رافق المحافظ، خلال الجولة، الأستاذ محمد لطفي نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا لشئون المدينة، والمهندس أمير جابر ممثل جهاز تعمير القاهرة الكبري لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالفيوم، والمهندس مصطفى السعدني مدير مشروعات بالجهاز، وعدد من القيادات التنفيذية بمركز إطسا.

بدأت الجولة، بتفقد محافظ الفيوم، مشروع التطوير الشامل للمركز الطبي بقرية منشاة رحمي، المقام على مساحة 2000 متر مربع، وفق معايير منظومة التأمين الصحي الشامل، وبتكلفة 45 مليون جنيه، وقد بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بالمشروع نحو 59%، ووجه المحافظ، القائمين على تنفيذ المشروع، بتسريع وتيرة العمل، للانتهاء من المشروع بالكامل وتشغيله في أسرع وقت.

كما تفقد محافظ الفيوم، مشروع التطوير الشامل للوحدة الصحية بقرية عتامنة المزارعة، وفق معايير منظومة التأمين الصحي الشامل، والمقامة على مساحة 2000 متر مربع، وبتكلفة 50 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال بالوحدة نحو 70%، وشدد المحافظ، على زيادة عدد العاملين بالمشروع، وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال بنهاية العام الجاري،

مؤكداً أن جميع المنشآت الصحية التي يتم تنفيذها من خلال مبادرة حياة كريمة، تتم وفقاً لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، حتى تكون هذه المنشآت مجهزة بشكل كامل عند تطبيق المنظومة بمحافظة الفيوم.

وعقب ذلك قام محافظ الفيوم، بتفقد مشروع إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بقرية مطول، والمقام على مساحة 700 متر مربع، وبتكلفة 5،4 مليون جنيه، ويشمل المشروع إنشاء مجمع زراعي وبيطري نموذج رقم 2، ويضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعي، وقد بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بالمشروع 100%، ووجه المحافظ، القائمين على تنفيذ المشروع، بسرعة عمل لافتة خرسانية تحمل اسم المشروع، يتم وضعها فى مكان واضح في مستوي الرؤية البصرية، وكذا متابعة توفير الأثاث اللازم لتشغيل المجمع في أسرع وقت ممكن، لتقديم خدماته للمواطنين والمزارعين في القريب العاجل.

وأشار محافظ الفيوم، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تسعى لإحداث تنمية حقيقية تمس المواطن في محل إقامته، فضلاً عن رفع كفاءة البنية التحتية لشبكات المرافق، كما أنها تقتحم مشكلات مزمنة نعانيها منذ سنوات طويلة، موضحاً أن العديد من المشروعات قد أوشكت على الانتهاء وبلغت نسب تنفيذ عالية، مؤكداً الالتزام بالجداول الزمنية حتى تدخل تلك المشروعات حيز الخدمة في مواعيدها المقررة، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

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