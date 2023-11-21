فى عيد ميلادها.. سر بكاء فيروز وزيارة الرئيس الفرنسى لها

تحتفل اليوم قيثارة الغناء العربى فيروز بعيد ميلادها التاسع والثمانين حيث قدمت عديدا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الغناء العربى.

أسمها الحقيقي نهاد رزق وديع حداد واختارت أن يكون اسم الشهرة فيروز وولدت فيروز في 21 نوفمبر عام 1935 حيث أنها تنتمى الى منطقة زقاق البلاط فى بيروت بلبنان.

فيروز أيقونة الغناء وصاحبة الصوت الفريد من نوعه تظل على قمة الجبل رغم ابتعادها عن الساحة وكان أحد روائع فيروز أغنية “سألونى الناس” والذى تسببت فى غضب شديد من جانب عاصى الرحبانى وكانت سببا فى بكاء فيروز أيضا وبالرغم من ذلك حققت هذه الأغنية نجاحا كبيرا وتحولت إلى ما يشبه النشيد للعشاق المفترقين، لكن لهذه الأغنية قصة قد يجهلها كثيرون.

غضب عاصي الرحباني

وترجع قصة غضب عاصي الرحباني من اغنية سألوني الناس ..الي أنه في عام 1972 أصيب عاصي بنزيف في المخ وتدهورت حالته بشكل أدي الي دخوله المستشفي .. وفي تلك الاثناء كانت فيروز تقوم بدور في مسرحية (المحطة ) للاخوين الرحباني.

وعند مرض عاصي وغيابه عنهم افتقده فريق العمل .. ما جعل من شقيقه منصور الرحباني يقوم بكتابة كلمات اغنية لتعبر فيها فيروز عن حزنها لغياب زوجها وتم الاتفاق علي أن تقدم هذه الاغنية ضمن احداث المسرحية ويقوم زياد نجل المطربة فيروز الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 17 عاما بتلحينها.

وكتب منصور رجباني كلمات أغنية تعبر فيروز عن اشنياقها لزوجها المريض وتقول كلماتها :"سألوني الناس عنك ياحبيبي .. كتبوا المكاتيب واخذها الهوا .. بيعز علي غني ياحبيبي .. ولأول مرة ما بنكون سوا".

وشاءت الأقدار أن تحقق الأغنية نجاحا كبيرا وتصبح من أهم الاغاني التي شدت بها فيروز ..ولكن بعد شفاء عاصي وعودته للعمل انزعج من الاغنية لشعوره بانهم تاجروا بمرضه وقرر الغاءها من المسرحية لكنه عدل عن قراره لرؤيته النجاح الكبير الذي حققته الاغنية ضمن العرض المسرحي.

بكاء فيروز

ولم تتوقف قصة تلك الاغنية عند هذا الحد لكن كان لها حكاية اخري مع فيروز فعندما حاولت جارة القمر غناءها مرة ثانية في احدي حفلاتها .. ولكن في هذه المرة كانت بدون زوجها فقد كانت بعد رحيل عاصي والذي غيبه الموت 21 من مايو عام 1986 وعندما بدأت في الغناء وعند المقطع (ولأول مرة ما بنكون سوا ) بكت فيروز بكاء شديداً.

زواج فيروز وخلافها مع ابنها

وتزوجت فيروز من عاصى الرحبانى ورزقت منه بأربعة أبناء هم زياد، ليال، ريم، هالى.

دخلت فيروز في خلاف حاد مع ابنها زياد بسبب تصريحاته التي كشفت عن ميولها السياسية ورايها في حزب الله وجمال عبد الناصر ومعمر القذافي والسوفيتي جوزيف ستالين وهتلر وهو الأمر الذى دفع والدته ان تقاطعه على مدار ثلاث سنوات وبرغم كل المحاولات من جانب زياد الا انها رفضت الصلح تماما ولكن عادت المياه الى مجاريها بعد ذلك وتعاونا سويا بعد أن أوضح زياد أن كانت هناك حالة من سوء الفهم.

زيارة ماكرون

كان زيارة الرئيس الفرنسى ماكرون الى قيثارة الغناء فيروز في منزلها ، حدثا كبيرا لقى اهتمام كبير من جانب وسائل الاعلام المختلفة ، ونشرت فيروز عدد من الصور الخاصة بهذه الزيارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.