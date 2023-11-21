بيراميدز يعلن إصابة مصطفى فتحي بتمزق في العضلة الأمامية..تفاصيل

كشف اللاعب أحمد حسن عن إصابة مصطفي فتحي لاعب بيراميدز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن :"بيراميدز يعلن إصابة مصطفى فتحي بتمزق في العضلة الأمامية أصيب به في تدريب المنتخب الأخير قبل لقاء سيراليون سيبعده لعدة أيام وبالتالي الغياب مبدئيا عن مباراة بيراميدز أمام مازيمبي".

نشر الإعلامي مينا ماهر تصريحات عمرو الجنايني عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب مينا ماهر : الاستاذ عمرو الجنايني: اتمني عودة مصطفى فتحي و سمعت كلام كتير انه حابب يرجع للنادي بعد الاستقرار، رمضان صبحي لاعب كبير و هيكون مفيد جداً للفريق، عبدالله السعيد و الياس الجلاصي لاعيبة كورة بجد بعيدا عن السن و الاهم ان دماغهم كلها كورة