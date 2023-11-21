أكثر من 11ألف طن مساعدات.. مدبولي: مصر قدمت 4أضعاف ما قدمه العالم لغزة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر على ثقة كاملة بأن الأشقاء الفلسطينيين واعون ومدركون تماما بأن الموقف المصري يخدم القضية الفلسطينية، ويفشل أي محاولات تصفية قضيتهم.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بالبرلمان، أنه في ظل الأوضاع الكارثية والإنسانية في قطاع غزة، ضغطت مصر من أجل إدخال المساعدات الغذائية والإنسانية والدوائية للأشقاء.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه بلغ حجم المساعدات الإنسانية، التي أرسلتها مصر لقطاع غزة، أكثر من 11 ألف و 200 طن، من أجل تخفيف حدة مأساة أهالينا في قطاع غزة.

المساعدات

وأشار مصطفى مدبولي، إلى أن مصر قدمت أربعة أضعاف المساعدات المرسلة من كل دول العالم إلى غزة.