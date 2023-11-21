أنفقنا 610 مليار جنيه للتنمية.. مدبولي: نستهدف تواجد 8 مليون مصري داخل سيناء

أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تبذل كل الجهد لتنمية سيناء بصورة شاملة ، مضيفا:" لإجهاض أي مخطط لا سبيل لها إلا بالتنمية الشاملة في سيناء ".

وقال مصطفى مدبولي ، في كلمته في جلسة مجلس النواب لاستعراض طلبات الإحاطة بشان إجراءات الحكومة لمنع محاولات تهجير الفلسطينيين"، :" نستهدف تواجد 8 مليون مصري داخل أراضي سيناء ".

وتابع مصطفى مدبولي: " الدولة المصرية أنفقت أكثر من 610 مليار جنيه على تنمية سيناء في 10 سنوات ومستمرون في التنمية في كافة القطاعات ".

وأكمل مصطفى مدبولي: " قرار الرئيس السيسي الاستراتيجي هو توازي إحداث التنمية مع مكافحة الإرهاب في سيناء ".

ولفت مصطفى مدبولي : " وضعنا خطة لمدة 5 سنوات مقبلة باستثمارات تقترب من 400 مليار جنيه لمشال سيناء كي تتحول هذه المنطقة لمركز لوجيستي وعمراني وسياحي وزراعي ".