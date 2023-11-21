شئون الأسرى الفلسطينيين: صفقة التبادل مع إسرائيل يتوقع انحصارها في الأطفال والنساء

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين قدورة فارس، اليوم الثلاثاء، أن صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي يتوقع أن تنحصر بالأطفال والنساء.

وأوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لم ينجح في تسويق موقفه بشأن المحتجزين.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أنه من المقرر أن تشهد تل أبيب ثلاثة اجتماعات لبحث صفقة تبادل الأسرى مع فصائل المقاومة الفلسطينية، حيث يجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي، ثم سيجتمع مجلس الوزراء الأمني، ثم بعد ذلك اجتماع لحكومة نتنياهو.