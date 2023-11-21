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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليوم واحد.. إسرائيل تفتح غدا باب الالتماسات ضد صفقة الأسرى مع حماس

أرشيفية
أرشيفية

قالت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إنه عقب موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلية المتوقعة على صفقة الأسرى مع حركة حماس، سيتم منح يوم لتقديم الالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية قبل أن يتم تنفيذها ميدانيا.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فإنه من المتوقع يوم الخميس أن يتم إطلاق سراح أول عشرة أسرى إسرائيليين من أيدي حركة حماس.

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن اجتماعًا لمجلس الوزراء سيعقد الليلة في الساعة 8:00 مساءً وذلك على خلفية أن هناك صفقة أسرى مع حماس.

وجاء في بيان: "في ضوء التطورات المتعلقة بالإفراج عن الأسرى - سيعقد رئيس الوزراء اجتماعا لمجلس الوزراء الحربي في الساعة 6:00 مساء، ومجلس الوزراء السياسي والأمني ​​في الساعة 7:00 مساء، والحكومة في الساعة 8:00 مساء".

وبحسب القانون الإسرائيلي فإن الحكومة وحدها هي التي يحق لها اتخاذ القرار بشأن صفقات إطلاق سراح الأسرى من السجون.

ووفقا للتقارير، فإن الصفقة الظاهرة ستتضمن إطلاق سراح ثلاثة أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي، أي 50 أسيرا إسرائيليا، مقابل 150 أسيرا وأسيرة فلسطيني مسجون في إسرائيل.

حكومة الاحتلال الإسرائيلية صفقة الاسري حركة حماس تقديم الالتماسات المحكمة العليا الإسرائيلية بنيامين نتنياهو

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