إعلام إسرائيلي: شروط صفقة المحتجزين تشمل الإفراج عن 50 رهينة مقابل 4 أيام هدنة

أفادد إعلام إسرائيلي بأن الحكومة الإسرائيلية تصدق خلال الساعات المقبلة على صفقة المحتجزين، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

أشار إعلام إسرائيلي إلى ان شروط الصفقة تشمل الإفراج عن 50 محتجزا مقابل 4 أيام هدنة.

لفت إعلام إسرائيلي إلى ان التقديرات الأولية تشير إلى أن 10 محتجزين سيتم الإفراج عنهم يوم الخميس.



ومن جانبه قال وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلية يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستحتاج إلى اتخاذ "قرارات صعبة" فيما يتعلق بالرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة.

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي، أنه بعد تقييم أجراه مسؤولون عسكريون في قاعدة فرقة غزة في جنوب إسرائيل: "إننا نتحرك خطوة بخطوة نحو هزيمة حماس الكاملة ونقترب من إعادة الرهائن إلى الوطن"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وتابع: "أعتقد أنه سيتعين علينا جميعًا اتخاذ قرارات صعبة ومهمة في الأيام المقبلة، ولا توجد لحظة طوال هذه الحملة - 45 يومًا - لا أفكر فيها في الرهائن".