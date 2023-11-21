استشهاد الحفيد الأكبر لـ إسماعيل هنية بقصف إسرائيلي في قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد جمال محمد هنية، الحفيد الأكبر لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وذلك جراء قصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة.

والخميس الماضي، قال جيش الاجتلال الإسرائيلي، إنه نفذ ضربة جوية على منزل هنية، وفي بداية الشهر الجاري، استشهدت الحفيدة الصغرى لـ"هنية"، الطالبة رؤى همام، في قصف مماثل.

وفي أخر إحصائية، ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لأكثر من 13300 شهيد، بينهم أكثر من (5,600) طفل، و(3,550) امرأة، وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية (201) من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما استشهد (22) من طواقم الدفاع المدني، وكذلك (60) صحفيًا. فيما وبلغ عدد المفقودين أكثر من (6,500) مفقود، فيما سجلت حصيلة المصابين أكثر من 31 ألفًا، 75% منهم من الأطفال والنساء.