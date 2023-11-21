الأوقاف: إيفاد إمامين وقارئا إلى ألمانيا لإحياء ليالي رمضان

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء، إيفاد إمامين وقارئًا إلى ألمانيا لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك.

وقرر وزير الأوقاف، إيفاد كل من :

- الشيخ أحمد رجب عبده خليفة بمديرية أوقاف البحيرة للعمل بمسجد مدينة هايدنهايم – ألمانيا (إمامًا).

- الشيخ أشرف خيري محمد عبد العال الجغاوي بمديرية أوقاف البحيرة للعمل بمسجد جمعية التوبة – هوكستر – نوردراين فستفاليا – ألمانيا (إمامًا).

- والشيخ رزق رجب عبد الموجود عبد الحافظ بمديرية أوقاف بني سويف للعمل بجمعية الأزهر – مدينة هامبورج – ألمانيا (قارئًا).

ومن المقرر أن يقوم الموفدون بإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ / 2024م على نفقة الجهة الطالبة.