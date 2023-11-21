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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برلمان جنوب أفريقيا يدعو الحكومة إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة

طالب البرلمان في جنوب أفريقيا، من الحكومة إغلاق السفارة الإسرائيلية في بريتوريا، بسبب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وصوتت أغلبية مكونة من 248 عضوًا في الجمعية الوطنية لصالح القرار غير الملزم بعنوان "إغلاق سفارة إسرائيل في جنوب إفريقيا وتعليق جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل" الذي قدمه المشرع جوليوس ماليما.

وصوت حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم لصالح القرار لكن 91 نائبا من أحزاب المعارضة صوتوا ضده، وفقا لما أوردته وكالة "فرانس برس".

وهذا التشريع غير ملزم لحكومة جنوب أفريقيا، ويأتي التصويت في أعقاب تدهور كبير في العلاقات الثنائية بين إسرائيل وجنوب أفريقيا، التي وصف رئيسها، سيريل رامافوسا، تصرفات إسرائيل في غزة بأنها “إبادة جماعية”.

وتستضيف بريتوريا اجتماعا افتراضيا لمجموعة البريكس – وهي مجموعة من الاقتصادات الناشئة الكبرى التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا – بهدف صياغة رد مشترك على الحرب بين إسرائيل وحماس.

ويدعو برلمان جنوب أفريقيا “الحكومة إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية في جنوب أفريقيا حتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار وأن تلتزم إسرائيل بالمفاوضات الملزمة التي تيسرها الأمم المتحدة والتي يجب أن تكون نتيجتها سلاما عادلا ومستداما ودائما”، كما جاء في الاقتراح. .

وتقول أيضًا إن الفلسطينيين عانوا من “الفصل العنصري” من قبل إسرائيل.

واستدعت بريتوريا جميع دبلوماسييها من إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الاثنين إنها استدعت أيضا سفيرها في بريتوريا للتشاور.

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