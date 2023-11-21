خطيبة نجم الأهلي تبرز جمال ملامحها بإطلالة جذابة

خطفت سلمى صقر خطيبة لاعب النادي الأهلي مروان عطية أنظار متابعيها فى جلسة تصوير جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام فى أحدث ظهور لها.

وبمكياج لافت، وملامح رقيقة خطفت "سلمي" قلوب متابعيها بظهورها الرائع المتألق ، وتفاعل معها متابعيها الذين أبدوا إعجابهم بظهورها المميز ، ولاقت إطلالتها ردود أفعال كبيرة.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام ميدياما الغاني في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره ميدياما الغاني السبت 25 نوفمبر الجاري فى التاسعة مساء ضمن الجولة الأولي من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تضم الأهلي كلًا من ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني هذا بجانب شباب بلوزداد الجزائري.