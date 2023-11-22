نشرة المرأة والصحة| تناول هذه الأطعمة يسبب ضعف الخصوبة للرجال.. وسعر غير متوقع لـ «بروش» ياسمين صبري الذهبي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

تحذير .. فرشاة الأسنان تصيب بمرض قاتل

تعد فرشاة الأسنان من الأدوات الأساسية التى يقتنيها أى شخص للعناية بصحة الفم واللثة ولكنها يمكن أن تتسبب في الإصابة بمرض خطير.

يتجاوز 100 ألف جنيه.. سعر صادم لفستان جينيفر لوبيز الأسود

خطفت النجمة جينيفر لوبيز الأنظار في أحدث ظهور لها مع، وقد شاركت الصور مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

اقتربت من مليون جنيه.. سعر قميص وخاتم نادين نسيب نجيم يثير الجدل

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم صور جديدة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وظهرت بإطلالة ناعمة جذابة.

برقم صادم.. سعر غير متوقع لبروش ياسمين صبري الذهبي

شاركت الفنانة ياسمين صبري صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حمص الشام؟

قدم الدكتور خالد يوسف عبر صفحته الرسمية الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، فوائد الحمص المسلوق للجسم كنز لا يقدر بثمن.

4 عوامل تتسبب في تأخر الحمل.. الثانية هي الأخطر

هناك العديد من الأسباب وراء تأخر الحمل رغم ممارسة العلاقة الزوجية على نحو متكرر، ويحدث ثلث حالات تأخر الحمل تقريبًا بسبب مشكلات لدى المرأة، وثلث آخر بسبب مشكلات لدى كل من المرأة والرجل.

للرجال.. أحذر تناول هذه الأطعمة تسبب ضعف الخصوبة

قد تسبب العديد من الاطعمة في ضعف الخصوبة عند الرجال، وذلك دون أن يعلموا بأنها تضر بصحتهم، ويمكن أن تُسهم العديد من الحالات المَرَضية في حدوث مشكلات الخصوبة لدى الرجال.

هل زيادة حجم الثدي تسبب السرطان؟.. اكتشف الحقيقة

يشيع بعض الأشخاص أن كبر حجم الثدي يرتبط بزيادة احتمالات الإصابة بمرض السرطان لدى النساء والرجال.

تحذير.. نوع خطير من المسكنات يسبب مشاكل كارثية

يلجأ الكثير من الأشخاص لتناول المسكنات للتخلص من الألم بسرعة، ولكن مع الأسف هناك نوع من المسكنات يدمر الجسم ويتسبب في المعاناة من أمراض عديدة.

بالأحمر.. كيت ميدلتون تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة في أحد الزيارات الرسمية

ظهرت أميرة ويلز كيت ميدلتون مع زوجها الأمير ويليام في أحد الزيارات الرسمية بإطلالة جذابة وساحرة للغاية.