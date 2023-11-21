اقتربت من مليون جنيه.. سعر قميص وخاتم نادين نسيب نجيم يثير الجدل

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم صور جديدة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وظهرت بإطلالة ناعمة جذابة.

سعر إطلالة نادين نسيب نجيم

وأطلت نادين نسيب نجيم بتوب باللون الأسود، وعليه قميص أوفر سايز باللون الابيض وعلبه كتابات باللون الاسود وبأكمام طويلة.

وكان قميص نادين نسيب نجيم من ماركة Balanciaga، ووصل سعره إلى 6,440 ريال سعودي، أي ما يعادل 163,9406 جنيه مصري.

وقامت نادين نجيم بلم خصلات شعرها بعمله ذيل حصان، وقامت بترك بعض خصلات على وجهها بتسريحة انسيابية وناعمة، وهو ما تلاءم مع تفاصيل إطلالتها.

واختارت نادين بعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الكشميري الفاتح، مع الماسكرا، والآي لاينر، والكحل الأسود، وهو ما أبرز رقة ملامحها.

وأكملت نادين نسيب نجيم إطلالتها ببعض الإكسسوارات الناعمة، فاختارت قلادات وخواتم واساور وساعة يد باللون الذهبي, وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وكان احد الخواتم ببعض حبات من الالماش باللون الأخضر من مجموعة أكسسورات Cartier وقد وصل سعره إلى 91847 ريال سعودي، اي ما يعادل 756،717 جنيه مصري

نادين نسيب نجيم