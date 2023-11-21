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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برقم صادم.. سعر غير متوقع لبروش ياسمين صبري الذهبي

ياسمين صبري
ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

 

سعر بروش الفنانة ياسمين صبري

 
 

وقد ارتدت ياسمين صبري ، بدلة باللون الأصفر الفاتح تتكون من بنطال وجاكيت بأكمام طويلة، وارتدت تحته قميص باللون الابيض، فيما اختارت بوت طويل من الجلد باللون الأصفر، وقامت بوضع بروش باللون الذهبي على الجاكيت.
 

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وكان بروش ياسمين صبري من ماركة Saint Laurent ، ووصل سعره إلى  2000 ريال سعودي، اي ما يعادل 16,478 جنية مصري.

 
 
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمالها، مع أحمر للشفاه باللون الكشميري.

 
كما اختارت ياسمين صبري، أن تلم خصلات شعرها الطويل بعمله كحكة بتسريحة أنسيابية وناعمة.
 
ولم تتكلف ياسمين صبري، في إرتداء الإكسسورات، فقد اختارات بعض اللمسات البسيطة، لقد ارتدت قرطين واسورة باللون الذهبي.

ياسمين صبري
بروش الفنانة ياسمين صبري
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