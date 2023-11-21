عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 عوامل تتسبب في تأخر الحمل.. الثانية هي الأخطر

تأخر الحمل
تأخر الحمل

هناك العديد من الأسباب وراء تأخر الحمل رغم ممارسة العلاقة الزوجية على نحو متكرر، ويحدث ثلث حالات تأخر الحمل تقريبًا بسبب مشكلات لدى المرأة، وثلث آخر بسبب مشكلات لدى كل من المرأة والرجل.

 

عوامل تزيد من تأخر الحمل عند النساء

 

قد يصعب تشخيص أسباب تأخر الحمل لدى السيدات، وتوجد علاجات عديدة لتأخر الحمل وفقًا لسبب الإصابة به، ورغم ذلك، قد ينجح الأزواج الذين تأخروا في الإنجاب دون تلقي علاج.

 

احذري.. عوامل تزيد من خطر إصابة النساء بهذا النوع لـ السرطان

احذر تناول المشروبات الغازية إن كنت مصابا بهذه الأمراض

 

قد تزيد بعض العوامل فرص تأخر الحمل عند النساء، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، ومن أبرزها ما يلي:

_ العمر :

 وتقل جودة بويضات المرأة وكميتها في الانخفاض مع تقدمها في العمر، وفي منتصف الثلاثينيات، يزداد معدل فقدان الجُريبات؛ ما يُسبِّب إنتاج بويضات أقل جودة وعددًا، ويجعل ذلك الحمل أكثر صعوبة، ويزيد من خطر الإجهاض التلقائي.

 

عوامل تزيد من تأخر الحمل عند النساء

 

_ التدخين :

يزيد التدخين من خطر الإجهاض التلقائي والحمل خارج الرحم، إلى جانب إتلافه عنق الرحم وقناتَي فالوب، ويعتقد كذلك أنه يسبب شيخوخة المبيضين واستنزاف البويضات قبل أوانها. 

 

_ الوزن :

قد تؤثر الزيادة المفرطة في الوزن أو نقصه الشديد على الإباضة، ويمكن أن يؤدي الوصول إلى مؤشر كتلة جسم مثالي إلى زيادة عدد مرات الإباضة واحتمالية الحمل.

 

_ الكحول :

 يمكن للإفراط في تناول الكحول أن يضعف الخصوبة ويتسبب في تأخر الحمل لدى النساء.

الحمل تأخر الحمل النساء العلاقة الزوجية اسباب تأخر الحمل الانجاب الاجهاض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تهدد إسرائيل بسبب سيناء.. تهجير الفلسطينيين مرفوض ولا تهاون بالأمن القومي

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

باركود للتبرع لغزة.. نجل عمر أديب يفاجئ المدعوين في فرحه

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

تهديد السيادة المصرية| تفاصيل بيان رئيس الوزراء أمام "النواب": مصر ترفض تهجير الفلسطينيين.. ولن نتوانى عن مواجهته

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

ولي العهد السعودي: طالبنا جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر لإسرائيل

موضوعات متعلقة

برقم صادم.. سعر غير متوقع لبروش ياسمين صبري الذهبي

اقتربت من مليون جنيه.. سعر قميص وخاتم نادين نسيب نجيم يثير الجدل

يتجاوز 100 ألف جنيه.. سعر صادم لفستان جينيفر لوبيز الأسود

نشرة المرأة والصحة: السر وراء الرغبة في تناول الشاي بعد الطعام.. أغذية تخفف من نزلات البرد في الشتاء.. مايا دياب تثير الجدل من حفلها بقبرص

بفستان ذهبي لامع.. مايا دياب تثير الجدل من حفلها بقبرص

بالأبيض.. أصالة تتألق بإطلالة ناعمة في حفل ليلة الدموع بالرياض

بفستان مكشوف الظهر .. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بالأسود.. أسيل عمران بإطلالة ناعمة خلال الاحتفال بعيد ميلادها

ترشيحاتنا

مفاجأة.. إيمي سمير غانم تعود للدراما في رمضان 2024

مصر تحذر من سيناريوهات تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها.. ومدبولي: الرد سيكون حاسمًا

تعويض علا غانم.. قرار عاجل ضد طليق الفنانة في اتهامه بالسب والقذف

ارتفاع عدد الشهداء نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 14128 شخصا

خلال قمة البريكس.. السيسي: مصر تقف ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين

السيسي: ما يدخل غزة من المساعدات أقل بكثير من احتياجات أهلها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي؟

4 عوامل تتسبب في تأخر الحمل.. الثانية هي الأخطر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حمص الشام؟

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

فيديو

خطوة بخطوة .. ازاي تقدم في حج الجمعيات الأهلية ؟

تحذير لاصحاب السيارات.. بيان هام من الأرصاد بسبب الطقس

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى جالوت -2 للمنطقة الغربية العسكرية

«سنبيدهم جميعًا ونعود لحرث حقولنا».. أغنية صادمة لأطفال إسرائيليين ضد غزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ