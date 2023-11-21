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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مخاوف من انتشار سلالة الحفيد الجديدة من فيروس كورونا.. تفاصيل

مخاوف من انتشار سلالة
مخاوف من انتشار سلالة " الحفيد" الجديدة من فيروس كورونا

منذ أن بدأت جائحة فيروس كورونا قبل أكثر من ثلاث سنوات، تم اكتشاف العديد من السلالات الجديدة، كان بعضها مصدر قلق بسيط، ولا يؤثر علينا إلا مثل نزلات البرد. 

في حين أثارت سلالات أخرى، مثل سلالة أوميكرون، الخوف بين الخبراء، خاصة مع ارتفاع عدد الإصابات. 

ويستمر الفيروس في التحور، وينتج سلالات جديدة، ومخاوف جديدة. في الصيف الماضي، صدمت المملكة المتحدة من متغيرات إيريس وبيرولا.

مخاوف من انتشار سلالة " الحفيد" الجديدة من فيروس كورونا

والآن، من المقرر أن يصاب البريطانيون بسلالة جديدة أخرى، يطلق عليها الخبراء اسم "حفيد" أوميكرون. تزعم بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن متغير HV.1 هو السلالة الأكثر انتشارًا في الولايات المتحدة - ربع جميع الحالات، كما ذكرت صحيفة Express.

يشكل مرض إيريس – المعروف أيضًا باسم EG.5 – حوالي 22% من الحالات. وأوضح ماثيو بينيكر، مدير علم الفيروسات السريرية في مايو كلينك، كيف تشترك هذه السلالات في بعض أوجه التشابه مع أوميكرون.

فيروس كورونا فيروس كورونا سلالة أوميكرون التحور

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