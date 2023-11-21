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رئيس التحرير
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رياضة

تألق السولية وكهربا وعاشور.. لقطات من مران ودية الاهلي قبل لقاء مدياما

عمرو السولية
عمرو السولية

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية اليوم على ملعب التتش، بمشاركة ‏مجموعة من قطاع الناشئين، استعدادًا لمباراة ميدياما الغاني التي تقام يوم 25 نوفمبر الجاري، ‏ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

واشتمل البرنامج التحضيري لمباراة ميدياما على مباراة ودية اليوم، جمعت بين لاعبي الفريق ‏وبعض العناصر من قطاع الناشئين، لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة والاطمئنان على ‏كافة العناصر.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين قبل المباراة الودية، والتي واصل ‏خلالها الحديث عن كافة الأمور الفنية التي يرغب في تنفيذها في البرنامج التدريبي الخاص ‏بمباراة ميدياما.‏

وأدى ثلاثي حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وطارق حسن، تدريبات ‏منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل المشاركة في المباراة الودية.‏

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