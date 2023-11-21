تألق السولية وكهربا وعاشور.. لقطات من مران ودية الاهلي قبل لقاء مدياما

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية اليوم على ملعب التتش، بمشاركة ‏مجموعة من قطاع الناشئين، استعدادًا لمباراة ميدياما الغاني التي تقام يوم 25 نوفمبر الجاري، ‏ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

واشتمل البرنامج التحضيري لمباراة ميدياما على مباراة ودية اليوم، جمعت بين لاعبي الفريق ‏وبعض العناصر من قطاع الناشئين، لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة والاطمئنان على ‏كافة العناصر.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين قبل المباراة الودية، والتي واصل ‏خلالها الحديث عن كافة الأمور الفنية التي يرغب في تنفيذها في البرنامج التدريبي الخاص ‏بمباراة ميدياما.‏

وأدى ثلاثي حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وطارق حسن، تدريبات ‏منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل المشاركة في المباراة الودية.‏

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