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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع أجهزة لاب توب للطلاب ذوي الهمم بجامعة الأقصر

صدى البلد

نظمت جمعية الأورمان ووحدة التضامن الاجتماعى بجامعة الأقصر احتفالية خاصة لتوزيع 5 أجهزة لاب توب على الطلاب ذوي الهمم من أصحاب الإعاقة البصرية من أبناء جامعة الأقصر، وذلك في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بدعم تكافؤ الفرص التعليمية وشمول جميع الطلاب الأولى بالرعاية تحت مظلة كيانات التعليم المختلفة.  


حضر الاحتفالية كلا من الدكتور حمدى حسين، رئيس جامعة الأقصر، و الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ليلى محمود، عميدة كلية الألسن، وعمداء الكليات بجامعة الاقصر، وهيئة التدريس،  ورئيس بنك ناصر.

 


وأكد محمد حسين بغدادى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، على الدور المجتمعي البارز لجمعية الاورمان مشيدًا بمجهوداتها في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، معلناً عن توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للإرتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة .


من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، إن «الأورمان»، سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية بشكل عام وليس الطلاب فقط، لافتا إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجا.

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وأشار شعبان إلى أن الجمعية أجرت مسح طبي وتنظيم قوافل طبية علاجية بجميع قرى ومراكز محافظة الأقصر ونجحت في توقيع الكشف الطبي على 30ألف مريض، وإجراء 7,266عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم عدد 7,320 نظارة طبية لغير القادرين. 


يذكر أن الأورمان شاركت مؤخرًا في مؤتمر «تكافؤ الفرص التعليمية» بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع ألفين جهاز لاب توب مزود بأحدث برامج ناطق الشاشة للمكفوفين على طلاب المدارس والجامعات من المكفوفين وضعاف البصر، والتي تمكنهم من التعامل مع الجهاز بشكل مرن مما يسهل عملية التحصيل الدراسي.

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