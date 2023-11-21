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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا للاستحقاقات الرئاسية.. وكيل تعليم الأقصر يتفقد مقار اللجان الانتخابية بالطود والبياضية

صدى البلد

تفقد  اليوم الثلاثاء الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر بعض المدارس المختارة كمقار لجان للانتخابات الرئاسية بإدارة الطود التعليمية.

 

يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

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وجه خالد بضرورة الاعتناء بجاهزية هذه المقار من حيث نظافتها ومن حيث تأمين الغرفات، إذ أنها لابد أن تكون مؤهبة قبل موعد الانتخابات الرئاسية بوقتٍ كاف.

وعلى هامش الجولة تفقد خالد قاعة تدريبية بإدارة البياضية المخصصة حالياً لتقديم البرنامج التدريبي " تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي ".

التقى وكيل تعليم الأقصر أثناء جولته بإدارة الطود الدكتور محمود رزق رئيس مجلس ومدينة الطود، كما استقبله بإدارة البياضية سعاد ربيع مدير الإدارة.

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