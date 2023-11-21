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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البيت الأبيض يعلن قرب التوصل لاتفاق بشأن تبادل المحتجزين بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض، قرب التوصل لاتفاق بشأن تبادل المحتجزين بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

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كما أعلن البيت الأبيض أن 50 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية و20 ألف جالون وقود  دخلت غزة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وعن احتجاز الحوثيين لسفينة أكد البيت الأبيض أن احتجاز الحوثيين لسفينة في البحر الأحمر انتهاك سافر للقانون الدولي وإيران ضالعة فيه.

وتابع:" يجب على الحوثيين إطلاق سراح السفينة وطاقمها دون قيد أو شرط".

وأكمل البيت الأبيض أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت مراجعة تصنيفات الكيانات الإرهابية.

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