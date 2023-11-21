سقط به المصعد .. تشييع جنازة طبيب الفيوم وسط حالة حزن كبيرة|شاهد

شيع المئات من أهالي مدينة الفيوم واطباء الفيوم ، جثمان الطبيب الشاب محمد يوسف، أخصائي النساء والتوليد، والذي توفي متأثرة بإصابته إثر سقوط مصعد بإحدي العمارات السكنية بمنطقه دله بالفيوم .

أثناء تشييع جنازة الطبيب الشاب

جثمان الشاب الراحل

وأدي الأهالي، صلاة الجنازة علي جثمان الشاب الراحل، في مسجد ناصر الكبير، بحى الورشة بمدينة الفيوم، ثم قاموا بتشييع الجثمان، الي مثواه الأخير، بمقابر عائلته بمدينة الفيوم الجديدة.

وكان الشاب الراحل أصيب منذ أيام، إثر سقوط مصعد في عمارة سكنية، بمنطقة دلة بمدينة الفيوم، وتم نقله الي إحدي المستشفيات الخاصة بالفيوم ثم الى احدى مستشفيات القاهرة ولفظ أنفاسه الأخيرة وارتقى الى الرفيق الاعلى، بعد فشلت محاولات علاجه.

أثناء تشييع جنازة الطبيب الشاب

القبائل العربية

الطبيب الراحل متزوج ويعول 3 اطفال فى عمر الزهور، ومن عائلة تنتمى الى القبائل العرة، ومشهود عنه بين الجميع وزملائه بمشتفى الفيوم العام بالخلق ويميل دائما الى فعل الخير .

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