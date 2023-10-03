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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أطلق النار على الشرطة.. مصرع عنصر شديد الخطورة بالفيوم

الشرطة
الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة سبق اتهامه فى (13) قضية أبرزها "مخدرات ، قتل ، سلاح ، سرقة- والمطلوب ضبطه فى واقعة إطلاق نار وإصابة ضابط شرطة بالفيوم) بدائرة قسم شرطة أول الفيوم .

 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرعه ، وعُثر بحوزته على (طبنجة –بندقية خرطوش - عدد من الطلقات النارية – كمية لمخدر الحشيش) . 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية إطلاق الأعيرة النارية العناصر الإجرامية الطلقات النارية شديدة الخطورة ضابط شرطة

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