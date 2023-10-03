أطلق النار على الشرطة.. مصرع عنصر شديد الخطورة بالفيوم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة سبق اتهامه فى (13) قضية أبرزها "مخدرات ، قتل ، سلاح ، سرقة- والمطلوب ضبطه فى واقعة إطلاق نار وإصابة ضابط شرطة بالفيوم) بدائرة قسم شرطة أول الفيوم .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرعه ، وعُثر بحوزته على (طبنجة –بندقية خرطوش - عدد من الطلقات النارية – كمية لمخدر الحشيش) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.