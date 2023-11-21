يد الزمالك يفوز على سبورتنج بدوري المحترفين

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره سبورتنج بنتيجة 28-27، في إطار الجولة الثالثة عشرة لمسابقة دوري المحترفين والتي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة نادي سبورتنج بمحافظة الإسكندرية.

انتهى الشوط الأول بتقدم الفارس الأبيض 12-8.

ومن المقرر أن يواجه الفريق، طلائع الجيش يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة عشرة لدوري المحترفين، على صالة محمد حسن حلمي بمقر نادي الزمالك.

ويقود فريق يد الزمالك كل من، أحمد رمضان مديراً فنيا وإيهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد أشرف طبيباً وأحمد صلاح مدرباً للأحمال.