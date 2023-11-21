الموزع كريم عبد الوهاب: عمرو مصطفى مش الوحيد كلنا اتسرق مننا ألحان|فيديو

قال الموزع الموسيقي كريم عبد الوهاب، إنه شارك في أعمال مع الكثير من الملحنين على مدار مشواره الفني منهم محمد رحيم، وليد سعد، عمرو مصطفى وغيرهم.

وعلق “عبد الوهاب”، في لقاء خاص مع “صدى البلد”، على أزمة سرقة الألحان التي فجرها الملحن عمرو مصطفى، واتهم العديد من زملائه بسرقة ألحانه.

وأوضح الموزع "عمرو مصطفى نظريته تحترم.. ولكن كلنا اتاخد مننا شغل.. مش بالضرورة تكون سرقة بس بيبقى تأثر".

وتحدث كريم عبد الوهاب عن تنوع الأشكال الموسيقية الموجودة حاليا، قائلا "السوق يطمن، ولو الذوق العام منهار حمزة نمرة ناجح ازاي!".

وأشار إلى أنه يشارك في أعمال مع أجانب، موضحا أن هؤلاء لا يستعينون بغير الناجحين، ويميزهم منح الشغل مساحة جيدة، قائلا "مشكلتنا إن بره بيدوا الشغل حقه شويتين تلاتة.. والأجانب طالما خدوا مننا شغل مش هيوقعوا نفسهم أو ياخدوا حاجة قليلة".

تعاون كريم عبد الوهاب مع العديد من الفنانين طوال مشواره الفني، منهم حمزة نمرة الذي حقق معه نجاحات كبيرة، إلى جانب تامر حسني، أصالة، والفنان عمرو دياب الذي لم يطرح أي من أغنياتهما سويا حتى الآن.