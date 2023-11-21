ألمانيا تطالب 5 ملايين مسلم بإدانة حماس ودعم إسرائيل

بينما يقدر عدد المسلمين في ألمانيا بحوالي 4.5 مليون نسمة، حوالي 1.8 مليون منهم مواطنون ألمان، معظمهم من الأتراك الذين تمت دعوتهم إلى ألمانيا في الستينيات والسبعينيات.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر: "أتوقع من المنظمات الإسلامية أن تتخذ موقفا واضحا وتتحمل المسؤولية في المجتمع".

وفي مقابلة متلفزة على قناة آيه آر دي، دعت فيزر المنظمات الإسلامية في ألمانيا إلى التنديد بشكل لا لبس فيه عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس ضد الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر.

وشددت فيزر على ضرورة اتخاذ المنظمات الإسلامية موقفا واضحا وتحمل المسؤولية داخل المجتمع. وأكدت "أتوقع من المنظمات الإسلامية أن تتخذ موقفا واضحا وتتحمل المسؤولية في المجتمع".

وأضافت: "يجب أن يكون الموقف واضحا أننا نقف مع إسرائيل".

جاءت تصريحات الوزير قبل مؤتمر استمر يومين في برلين ضم ممثلين عن الحكومة الألمانية والمنظمات الإسلامية والجالية اليهودية والكنائس.

ويركز الاجتماع في المقام الأول على مكافحة معاداة السامية والعنصرية المعادية للمسلمين في أجواء مشحونة ناجمة عن العدوان الإسرائيلي علي غزة بحجة القضاء علي حماس، ليس فقط في ألمانيا ولكن في جميع أنحاء أوروبا.

وفق تقديرات آخري، يعيش في ألمانيا ما يقرب من 5.5 مليون مسلم، نصفهم يحملون الجنسية الألمانية، حسبما أفاد مؤتمر الإسلام الألماني.

ويمثل المسلمون 6.6% من السكان، مما يجعلهم ثاني أكبر مجموعة دينية بعد المسيحيين، الذين يشكلون 45 مليون نسمة، ويشكلون نصف سكان ألمانيا.

وتستضيف ألمانيا واحدة من أكبر الجاليات اليهودية في أوروبا. وتشير تقديرات الحكومة إلى أن عدد اليهود في ألمانيا يبلغ حوالي 200000 شخص.