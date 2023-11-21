5 سيارات مُستعملة بأسعار تبدأ من 160 ألف جنيه

يبحث العديد من المشترين عن اقتناء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

ونقدّم لكم في هذا التقرير 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 160 ألف جنيه.

سكودا أوكتافيا A4

سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003

تأتي السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 بمحرك السيارة سعة 1600 سي سي 4 سلندر من 8 صمامات ينتج قوة تصل الى 101 حصان ، مدعوم بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، أو أوتوماتيك 4 سرعات، ويتوفر مع عزم دوران 148 نيوتن متر.

يبدأ سعر السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 في سوق المستعمل بـ 180 ألف جنيه.

تويوتا ستار لايت

تويوتا ستار لايت موديل 1992

زوّدت السيارة تويوتا ستار لايت موديل 1992 بعدة خيارات من المحركات أبرزها محرك 1000 سي سي من 12 صباب أو 1500 سي سي من 16 صباب، وتأتي بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات أو ناقل حركة يدوي مانيوال خماسي السرعات.

يبدأ سعر السيارة تويوتا ستار لايت موديل 1992 في سوق المستعمل بـ 165 ألف جنيه.

كيا بيكانتو

كيا بيكانتو موديل 2009

تعتمد السيارة كيا بيكانتو موديل 2009 على محرك سعة 1000 : 1300 سي سي، ينتح قوة تصل الى 64 حصانا، وناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، ويبلغ متوسط استهلاكها للوقود نحو 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

تصل السرعة القصوى للسيارة كيا بيكانتو موديل 2009 الى 152 كيلومتر في الساعة، وتتسارع السيارة أطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 18 : 15 ثانية.

يبدأ سعر السيارة كيا بيكانتو موديل 2009 في سوق المستعمل بـ 170 ألف جنيه.

جيلي باندينو

جيلي باندينو موديل 1999

تتوفر السيارة أوبل فيكترا موديل 1999 بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، كما تتوفر بعض النسخ بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 4 سرعات، ونظام جر أمامي وحقن الكتروني للوقود "انجكشن، فيما تبلغ قوة المحرك 74 حصانا، بسعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات.

وبلغت قراءة العداد في السيارة أوبل فيكترا موديل 1999 نحو 150 ألف كيلومتر وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتتوفر برش خارجي وداخلي.

تبدأ أسعار السيارة أوبل فيكترا موديل 1999 في سوق المستعمل من 160 ألف جنيه.

جيلي باندينو

اوبل فيكترا موديل 1999

تتوفر السيارة أوبل فيكترا موديل 1999 بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، كما تتوفر بعض النسخ بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 4 سرعات، ونظام جر أمامي وحقن الكتروني للوقود "انجكشن، فيما تبلغ قوة المحرك 74 حصانا، بسعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات.

تبدأ أسعار السيارة أوبل فيكترا موديل 1999 في سوق المستعمل من 160 ألف جنيه.