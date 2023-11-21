وزير الشباب والرياضة: نستهدف إحراز 8 ميداليات في أولمبياد باريس 2024

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تفاصيل تطوير المنطقة المحيطة بإستاد القاهرة، قائلا إنه جرى إنشاء منطقة للخدمات في محيط إستاد القاهرة بإدارة وإنشاء إحدى الشركات، والوزارة لديها برنامج لاستغلال المساحات الخالية داخل هيئة إستاد القاهرة بإنشاء بعض المنشآت الخدمية.

وأضاف "صبحي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الرئيس السيسي وجه بضرورة أن يكون ملعب القاهرة مرتبطاً بالمجتمع بشكل أكبر فجرى افتتاح شارعين، وهذا أحدث سيولة مرورية كبيرة ما بين شارعي الفنجري ويوسف عباس ومحيط شارع الجندي المجهول.

وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة ووضعت برنامجاً علمياً مجسداً للحصول على تطوير رياضي شامل مخطط، ومصر استطاعت مضاعفة عدد الميداليات الأولمبية من 3 ميداليات في ريو دي جينيرو في 2016 إلى 6 ميداليات في طوكيو.

10 ميداليات بـ 2024

وأستطرد: نتوقع أن يرتفع العدد ما بين 8 إلى 10 ميداليات في باريس 2024، والتي نضع لها برنامجاً ونعمل عليها، على ألا تقل عدد الميداليات عن 15 ميدالية في عام 2028.