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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير الشباب والرياضة: الانتهاء من إنشاء أكبر مدينة أولمبية عالمية بمساحة 5 ملايين متر

الدكتور أشرف صبحي،
الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون اليوم مع الهيئة الوطنية للانتخابات، فدور وزارة الشباب والرياضة هي التوعية للاستحقاق الدستوري المتمثل في الانتخابات الرئاسية، إذ لا بد من تبسيط المفاهيم وإيصال المعلومات الصحيحة.  

وأضاف "صبحي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعكس شفافية الدولة وديمقراطيتها، وجرى عقد ملتقيات مع مراكز الشباب والأندية بهدف التوعية بمنتهى الحيادية والشفافية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن الدولة أنشأت أكبر مدينة أولومبية في المطلق بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 5 ملايين متر مربع، وانتهى العمل بها، مؤكدا أن رؤية الرئيس السيسي في إحدى أكبر المدن الرياضية كانت مبكرة، والتي تشمل ملعباً على أحدث طراز يتسع حوالي 93 ألف مقعد وهو شبه مغطى وذكي.

المدينة تتضمن عدداً من الصالات المغطاة

ولفت إلى أن المدينة تتضمن عدداً من الصالات المغطاة، الصالة الكبرى على تسع لـ 15 ألف شخص على مستويين أسفل الأرض، وأخرى تسع لـ 8 آلاف، ومجمع حمام سباحة أولمبي ولا يوجد رياضة إلا وبها الملعب الخاص بها بالمدينة، بجانب لساحة كبيرة للشعلة وفندق أكثر من 5 نجوم، وأجزاء من مول تجاري مستقبلي، ولا يوجد بها استثمار أجنبي إلا أنها ستدار لأكبر الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المنشآت الرياضية الكبرى لضمان تسويقها بشكل يليق بحجمها.

الشباب والرياضة مدينة أولمبية الدكتور أشرف صبحي الرياضة الهيئة الوطنية للانتخابات قصواء الخلالي

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