أعلنت شركة تويوتا عن سلسلة من التحديثات لسيارة ياريس كروس في أوروبا، وتتوفر الآن سيارة الكروس أوفر الصغيرة مع مجموعة نقل حركة هجينة أكثر قوة، مع الاستفادة من المزيد من التكنولوجيا داخل المقصورة، وعزل أفضل، ومعدات أمان محسنة.

تويوتا يارس كروس 2024 تحصل على خيار هجين أكثر قوة وشاشات أكبر

بدءًا من خيار مجموعة نقل الحركة الجديد، يجمع الطراز Hybrid 130 بين المحرك سعة 1.5 لتر الذي يعمل بسحب الهواء الطبيعي ومحرك كهربائي أكثر قوة، مما ينتج عنه قوة مشتركة تبلغ 130 حصانًا (97 كيلووات / 132 حصانًا) و185 نيوتن متر (136.5 رطلًا على القدم) من عزم الدوران .

يعمل تعزيز القوة على تحسين التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة (0-62 ميل في الساعة) والذي يكتمل الآن في 10.7 ثانية (تحسن قدره 0.4 ثانية). وفي الوقت نفسه، تحافظ سيارة الكروس أوفر من الفئة B على مكانتها الرائدة في فئتها من حيث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث يتراوح متوسطها بين 103 و122 جرام/كم.

تويوتا يارس كروس 2024 تحصل على خيار هجين أكثر قوة وشاشات أكبر

يظل خيار Hybrid 115 الأقل قوة متاحًا بقوة 114 حصانًا (85 كيلووات / 116 حصانًا) و141 نيوتن متر (104 رطل قدم) من عزم الدوران. تدعي تويوتا أن التكنولوجيا الهجينة ذاتية الشحن هي "العامل الحاسم الأول" لمشتري ياريس كروس، ولهذا السبب لا تقدم إصدارات ICE فقط من سيارة B-SUV في أوروبا.

تويوتا يارس كروس 2024 تحصل على خيار هجين أكثر قوة وشاشات أكبر

ومن الخارج، يحتفظ الطراز المحدث بمظهر سابقه، مع إضافة خيار اللون الأزرق العرعري الجديد إلى لوحة الألوان. وتتميز نسخة Premiere Edition من الدرجة الأولى بلونها الحصري Urban Khaki، وتكتمل بلمسات داخلية متطابقة ومجموعة جديدة من العجلات المعدنية مقاس 18 بوصة. يستفيد كل من الطرازين Premiere Edition وGR Sport من مجموعة نقل الحركة الهجينة المحسنة، حيث يتميز الأخير بإعداد هيكل رياضي من شركة Gazoo Racing.

في الداخل، الميزة البارزة هي التكنولوجيا المطورة التي تجعلها تتماشى مع المنافسين. اعتمادًا على مستوى القطع، هناك خيار بين مجموعة أدوات رقمية مقاس 7 بوصات أو 12.3 بوصة، تكملها شاشة لمس للمعلومات والترفيه مقاس 9 بوصات أو 10.4 بوصات. تلقى نظام الوسائط المتعددة Toyota Smart Connect تحسينات، ويدعم الآن التحديثات عبر الهواء والاتصال اللاسلكي بنظامي Android Auto وApple CarPlay.

تويوتا يارس كروس 2024 تحصل على خيار هجين أكثر قوة وشاشات أكبر

بعد طراز ياريس هاتشباك، تقدم ياريس كروس الآن مفتاحًا رقميًا ذكيًا مع إمكانات إضافية للتحكم عن بعد. بالإضافة إلى ذلك، تتميز جميع الفئات بأنماط تنجيد متجددة وغطاء لوحة العدادات السفلي أكثر توسيدًا.

أعطى مهندسو تويوتا الأولوية لتقليل الضوضاء والاهتزازات لتعزيز الراحة العامة لركاب ياريس كروس. على وجه الخصوص، أضافوا مخمدًا ديناميكيًا على حامل المحرك على الجانب الأيسر، ورنانًا على خرطوم السحب، وعزل ثلاثي الطبقات موضوع خلف لوحة القيادة، وطبقة إضافية من اللباد على كاتم الصوت العلوي. علاوة على ذلك، تم استخدام زجاج أكثر سمكًا للزجاج الأمامي والنوافذ الجانبية لتقليل الأصوات والاهتزازات غير المرغوب فيها.

وأخيرًا وليس آخرًا، تم أيضًا تحسين مجموعة أدوات الأمان Toyota T-Mate المتوفرة بشكل قياسي في مجموعة ياريس كروس بميزات جديدة ومحسنة. تمت ترقية الأجهزة بكاميرا جديدة ومسح راداري أبعد وأوسع من ذي قبل. تشمل الإضافات الجديدة في مجموعة ADAS نظام ما قبل الاصطدام، وقمع التسارع، ومساعدة القيادة الاستباقية، ومساعدة الخروج الآمن، ونظام تذكير المقعد الخلفي، في حين أصبح نظام تثبيت السرعة التكيفي أكثر سلاسة وأسرع من ذي قبل.

من المقرر أن تبدأ الحجوزات عبر الإنترنت لسيارة تويوتا ياريس كروس المحدثة في وقت لاحق من هذا الشهر في أسواق أوروبية محددة. سيتم الكشف عن معلومات الأسعار التفصيلية مع اقتراب إطلاق السوق. من بين المنافسين البارزين في قطاع سيارات الدفع الرباعي ذات الكثافة السكانية العالية والمنافسة الشديدة بيجو 2008، وفورد بوما، وفولكس فاجن تي كروس، ورينو كابتور، وسكودا كاميك، وغيرها. ومن الجدير بالذكر أن تويوتا ياريس كروس رحبت أيضًا بنظير أكثر راقية وهو لكزس LBX.